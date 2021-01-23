حركة تحرير السودان توضح حقيقة زيارة رئيسها عبد الواحد نور للبلاد

الخرطوم:هبة علي

نفت حركة جيش تحرير السودان زيارة رئيسها عبد الواحد محمد أحمد النور المرتقبة للسودان.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير، في بيان إن خبر الزيارة الذي تناولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية عارٍ تماماً عن الصحة ويفتقد للمصداقية وأن كل أمر يتعلق بالحركة يتم التعبير عنه عبر بيانات رسمية من الجهات المعنية.

وأوضح الناير أن الحركة أعلنت مبادرة السلام الشامل من داخل البلاد عبر حوار سوداني سوداني يشارك فيه الجميع عدا النظام السابق.

وأكد الناير أن الحركة وحدها هي من تحدد زمان إطلاق مبادرتها أو ذهاب أي من منسوبيها للسودان في الوقت الذي تراه مناسباً عبر إعلان رسمي للرأى العام.

ورفض الناير استخدام اسم الحركة في الصراعات البينية لشركاء الحكم بالخرطوم.