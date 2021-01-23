(الحرية والتغيير) : زيادة أسعار المحروقات أمر خطير وللصبر حدود

الخرطوم : وجدان طلحة

حذر رئيس اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير د.عادل خلف الله من عواقب زيادة تعرفة الوقود والسير في تحرير اسعار المحروقات والبدء في تحرير الكهرباء، واتهم الحكومة بعدم الوضوح والشفافية مع الشعب، وقال لـ(السوداني) إن زيادة أسعار المحروقات أمر خطير ويجب إعادة النظر فيه، واضاف :ما حدث هو تحرير كامل للمحروقات، لكن للصبر حدود، والاحتجاجات اصبحت ملموسة، ويتساءل المواطنون “الى متى هذه الصفوف؟” .

وأشار لجدول زمني بين وزير المالية السابق وصندوق النقد الدولي بانه بحلول شهر اغسطس الحالي سيتم الانتهاء من تحرير العملة .

واعتبر خلف الله قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات والخبز، محاولة منها لإرضاء من أوكلت لهم توفير هذه السلع بأسعار السوق الموازي، مشيرا إلى أن محفظة توفير السلع بها عناصر من رأسمالية النظام السابق .

وطالب خلف الله، الحكومة بتوفير السلع عبر شركات حكومية أو شركات مساهمة عامة وعدم تركها لأفراد أو قطاع خاص شديد الصلة بالنظام السابق او جهات تعبر عن النهج الطفيلي .

وطالب الحكومة بالتقشف وترشيد استخدام المحروقات، داعيا لوضع معالجات للزيادة في كافة السلع باتباع حزمة من السياسات المالية والنقدية تمكن الدولة والبنك المركزي من توفير احتياطي من النقد الاجنبي والذهب، مشيرا لأهمية اتخاذ سياسات اقتصادية واضحة والبعد عن روشة البنك الدولي.