أسرة والي الخرطوم تنفي شائعة إبرام صفقة موازين الكترونية مع صهره

الخرطوم : السوداني

فنّدت أسرة والي الخرطوم، (شائعة) بشأن صفقة موازين إلكترونية مملوكة لرجل أعمال شقيق زوجة والي ولاية الخرطوم.

وقالت مصادر مطّلعة من أسرة والي ولاية الخرطوم لـ(باج نيوز)، إن ما يتداول حول صفقة موازين الكترونية مملوكة لرجل أعمال شقيق زوجة والي ولاية الخرطوم لا أساس له من الصحة، وأشارت إلى أنّه لا يوجد تطابق في الأسماء .

وأضافت” لم يجتهد من قام بإطلاق الشائعة حتى في معرفة اسم والد زوجة والي الخرطوم وهو مصطفى مبارك عثمان”.

وأكملت ” لا علاقة للأسرة بأيّ شخصٍ يدعى طارق”

وأوضحت الأسرة أن ما حدث لا يخرج من سياق حرب الشائعات التي يتداولها أنصار النظام السابق .

وسابقًا، أشارت أنباء إلى وصول ”5″ آلاف ميزان الكتروني مستورّدة من الصين خاصة بأسرة والي ولاية الخرطوم .