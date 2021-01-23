افتتاح محجر لصادر الضأن بطاقة (100) ألف رأس بشمال كردفان

الخرطوم : السوداني

افتتح والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى آدم، محجر عشي بمحلية بارا لصادر الضأن والابل كأول محجر لمستثمر بولاية شمال كردفان .

وأكد الوالي أهمية المحجر والدور الذي يلعبه في صادر الثروة الحيوانية باعتباره يمثل اضافة حقيقية للقطاع الاقتصادي، مشيدا بالطفرة المتقدمة والحديثة التي يمتلكها المحجر.

وكشف عن مساعي حكومة الولاية لإعادة تأهيل محجر الرهد حتى يضطلع بدوره كاملاً في العملية الاقتصادية والمساهمة في صادر الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح البشير عشي المستثمر صاحب المحجر أنه يعتبر من المحاجر الحديثه لتصدير الضأن والابل بالسودان، مضيفا أن الطاقة الكلية للمحجر مائة ألف رأس من الضأن والابل، مشيرا إلى الخدمات التي يقدمها المحجر لإنسان المنطقة بجانب فرص العمل التي يوفرها لأبناء المنطقة .