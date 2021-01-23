الشرطة القضارف يؤدي مرانه الرئيسي لهلال الساحل

عقد فريق الشرطة القضارف صباح امس بملعب وادي النيل مرانة الرئيسي استعداداً لمواجهة هلال بورتسودان عشية غد الأحد لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز بإستاد الخرطوم وإنطلقت الحصة التدريبية قبل الأخيرة بتمارين شملت الشقين البدني والتكتيكي ومن ثم قسم الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب مورينهو ورفعت عثمان اللاعبين لعدة مجموعات طبقوا من خلالها التدريبات الخاصة باللقاء، ثم وضع الجهاز الفني تقسيمة ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه بالمباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية وإختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفيكك عضلات ، وسوف يختتم الفريق تحضيراته صباح غد السبت بمران خفيف بنفس الملعب.