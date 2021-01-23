سيمبا التنزاني يختبر جاهزيته للمريخ وفيتا بالهلال ومازيمبي

تقرير: السوداني

أحسن فريق سيمبا التنزاني اختيار الاندية التي ستواجهه في الدورة الودية المزمع قيامها نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتباري مع الهلال ثم مازيمبي وديا استعدادا لمرحلة المجموعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا وتأتي الخطوة من جانب الفريق التنزاني للتعود على اسلوب لعب الاندية السودانية والكنغولية بعد ان وضعته القرعة في المجموعة الاولى الى جانب الاهلي المصري وفيتا كلوب الكنغولي والمريخ السوداني.

وستوفر التجارب اعدادا قويا لسيمبا الذي يخطط للحصول على المركز الثاني في مجموعته لبلوغ الدور ربع النهائي، وفيما يتعلق بجانب الهلال فلقد سادت موجة غضب وسط مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليس بسبب مشاركة الهلال في هذه البطولة وإنما بسبب مشاركة الفريق في بطولة تضم مازيمبي الذي سيقابل الهلال في مرحلة المجموعات، حيث يرى الخبراء والمختصين إن مشاركة الهلال في هذه البطولة سلاح ذو حدين وبالعودة للفوائد التي ستجنيها الاندية سنجد الهلال الاقل استفادة من المشاركة في هذه البطولة خلافا لمازيمبي وسيمبا التنزاني.

وسيسعى مازيمبي للتعرف على الهلال ابرز منافس له مع صن داونز وشباب بلوزداد في المجموعة الحديدية على ارض الواقع.

بينما لن يستفيد الهلال من هذه البطولة سواء كشف اوراقه ولكل المنافسين في مرحلة المجموعات لان قناة (عزام) أعلنت نقل المباريات بصورة مباشرة بالنسبة للدورة الودية التي سيستهل فيها الهلال مبارياته اعتبارا من يوم (27) يناير الجاري بمواجهة سيمبا التنزاني.