وقفات لنجوم الفن والرياضة بالشارع العام ضد التحرش

الخرطوم : سعيد عباس

يشارك عدد من نجوم الرياضة والفن والمجتمع في أضخم حملة لمحاربة التحرش ينظمها عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني خلال الأيام القادمة، وقال الأستاذ معاوية حسين الأمين المحامي والناشط الاجتماعي لـ (كوكتيل) إن الحملة تدعو لأهمية فضح المتحرشين وعدم السكوت على جرائمهم القبيحة مؤكدا أن التحرش تنتج عنه مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة وذلك يشكل خطرا على المجتمع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدنية التي يستغل فيها البعض حاجة الفتيات للعمل وأسباب أخرى كثيرة ،وأشار إلى أن الحملة تتضمن وقفات توعية بالأماكن العامة بمشاركة نجوم الفن والرياضة لتقديم جرعات توعوية للمارة حول ضرورة محاربة التحرش وأهمية عدم السكوت على الحوادث لأن الوصمة الحقيقية هي إخفاء الأسرة للجريمة وليس العكس .وسيتقدم جانب الفنانين الفنان عمر احساس وعدد من نجوم الفن فيما يمثل جانب لاعبي كرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق وحارس الهلال أحمد النور (هوبا) وعدد من لاعبي الممتاز والدرجات المختلفة.