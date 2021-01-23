تفوق كبير لمركز المكفوفين ببحري

الخرطوم : سعيد عباس

قال المدرس بمركز بحري لتدريس الطلاب المكفوفين ياسر عليش بأن تدريسهم فيه مشقة لكن لإصرار الطلاب علي النجاح ولحرصنا على تفوقهم اجتهدنا في تعليمهم وتأهيلهم لامتحان الشهادة السودانية لذلك لم يخيبوا ظننا وحققوا النجاح المطلوب، وقال الطالب أحمد العماس الذي أحرز (83) أن مراجعة الدروس تتم بطرق مختلفة من بينها الاعتماد على الذواكر والفلاش عن طريق الاستماع ، وقال الطالب الصادق فضل الله(75) أنه كان يتوقع أن يحرز نسبة أكبر لولا الظروف التي عطلت العام الدراسي ، وتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين وقفوا الي جانبهم ، وقدم الأستاذ ياسر عليش رسالة الي المجتمع عبر قناة النيل الازرق بضرورة الحرص علي تعليم أبنائهم المكفوفين وخص بالشكر كل الذين تطوعوا لخدمة الطلاب الممتحنين من أبناء المركز.