شاويش لـ(السوداني): عبد الوهاب جميل أتى بختم من السوق وقّع به على خطاب فصلي

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، خالد شاويش، إن قرار عزله من رئاسة الجبهة عمل فردي وغير مؤثر، موضحاً أن عبد الوهاب جميل لم يعد أميناً عاماً للجبهة الشعبية.

وقال لـ(السوداني): عبد الوهاب كان مكلفاً بتسيير عمل الأمانة العامة لفترة مؤقتة وارتكب بعض التجاوزات وتم إيقافه قبل يومين، وأضاف: جميل قام بشراء أختام من السوق للتوقيع على خطاب فصلي، مشيراً إلى أنهم كمكتب قيادي للجبهة الشعبية لم يجتمعوا للنظر في فصل أي شخص، وقال إن قرار الفصل يصدر من المكتب القيادي وليس من الأشخاص، ونحن شكّلنا لجنة مُحاسبة لعبد الوهاب جميل.