خشارم لـ(السوداني): لا أرفض العودة للمريخ وأتلقّى العديد من المُراسلات

اتصال هاتفي: السوداني

قال مدرب المريخ السابق التونسي جمال خشارم، إنه لا يرفض العودة من جديد لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

وأوضح خشارم في تصريحات خاصة لـ(السوداني) من مقر إقامته بتونس، أنه يتابع كافة التطورات التي يمر بها المريخ ويتمنى له التوفيق.

وأشار خشارم إلى أنه ظل طوال الأيام الماضية يتلقى العديد من المُراسلات والاتّصالات من شخصياتٍ عدة من بينها صحفيون وإداريون جميعهم يتحدثون معه عن إمكانية عودته لتدريب الفريق، وقال إنه لا يمانع أو يعارض ذلك لعدد من الاعتبارات، وشدد بأنه لا يملك أيِّ تواصل مع رئيس المريخ سوداكال ولم يتلق أي اتصالات رسمية منه للعودة من جديد حتى اللحظة، ولفت النظر إلى أن الجميع يعلم بالأسباب التي جعلته يغادر خلال وقت سابق، لكنه عاد وأشار إلى أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة ويعرف الظروف التي يمر بها الفريق والإصابات الموجودة بالإضافة إلى الأشياء الأخرى.

ولم يتردد خشارم في التأكيد على أنّ علاقته مع جميع اللاعبين جيدة وهناك تواصل مستمر بينهم، وقطع خشارم بأن المريخ لو رغب في خدماته، فإن ذلك يجب أن يحدث سريعاً باعتبار أنه ليس هناك وقت، خاصة وأنّ الفريق سيشارك بعد فترة قليلة في دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية، وكشف عن منح الأحمر الأولوية في العروض المقدمة إليه من عدة أندية أخرى، ونفى الكابتن خشارم في ختام تصريحاته أن يكون موقفه مُعقّداً من حيث نيل الرخصة A الأفريقية، وقال إن هذا الحديث لا أساس له من الصحة لأنه خُضع إلى الامتحان خلال وقت سابق ونال الإجازة، وتساءل بالقول: لو لم أكن مُؤهّلاً لماذا عملت في النادي الصفاقسي ووصلت إلى الفريق الأول، علماً بأن ذلك ما كان له أن يحدث لولا أن وضعي سليم من النواحي كافة.