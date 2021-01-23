احتجاجات وإغلاق للطرق في الخرطوم بسبب الأزمة الاقتصادية

الخرطوم: السوداني

شهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم اليوم السبت، احتجاجات متفرقة، اعتراضاً على الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وأغلق مواطنون، الشوارع الفرعية والرئيسية بأم درمان منطقة الأربعين والعباسية وحي الضباط، وعدداً من شوارع بحري.

وكان تجمع ثوار حي الصحافة، أعلن يوم أمس الجمعة عبر صفحته الرسمية بـ(فيسبوك)، عن إغلاق شوارع رئيسية، تشمل شارع المطار، وذلك إلى أجل غير مسمى.

في وقتٍ، أغلق فيه مواطنون، شارع الشجرة، فيما اتجه آخرون إلى تكسير شارع الأسفلت.

ويعاني السودان منذ أشهر من نُدرة في الخُبز والوقود والدواء وغاز الطهي، وقطوعات كهربائية بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار السلع الضرورية مثل السكر والألبان واللحوم.