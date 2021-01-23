(السوداني) تكشف وجهة مدرب المريخ المستقيل

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل العرض المطروح على مدرب المريخ المستقيل الفرنسي غوميز.

وتلقّى مدرب المريخ السابق، خلال الأيام الماضية اتصالات جدية من نادي الأفريقي التونسي الذي أبدى رغبة ماسة في التعاقد معه.

وبحسب المعلومات، فإن النادي التونسي قدم عرضاً جاذباً للمدير الفني التونسي مما جعل الأخير يسارع في الاعتذار عن تدريب الفرقة الحمراء.

ورغماً عن تكتم الفرنسي غوميز عن عرض النادي الأفريقي، إلا أن مصدراً موثوقاً أكد أن المفاوضات اكتملت وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.