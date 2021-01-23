حملات تفتيش على الأفران والمطاعم والكافتيريات لمراقبة أوزان وأسعار الخبز بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

اتخذت ولاية الخرطوم، حزمة من الإجراءات لإنفاذ وسريان القرار رقم (٥) بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم.

وعقد والي الخرطوم، أيمن خالد نمر اليوم، اجتماعاً مع الجهات المختصة، حيث تقرر التعامل بحزم وجدية في تنفيذ القرار والتأكد من انسياب الخبز المدعوم للمواطن وبدء حملات مشتركة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد على المخابز للتأكد من التزامها باستخدام الموازين، وحملات على المطاعم والكافتيريات للتأكد من عدم تسرب الخبز المدعوم لها، كما قرر الاجتماع اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخابز والمطاعم المخالفة للقرار.

وبحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء”، وجه الاجتماع، المحليات بعقد اجتماع عاجل لآليات توزيع الدقيق والغاز مكتملة بالمحليات، بما فيها مباحث التموين وحماية المستهلك ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة، للتحرك لمتابعة انسياب الدقيق والغاز وعدالة التوزيع، والعمل على تنفيذ القرار حفظاً لحقوق المواطن.

كما أكد الاجتماع على ضرورة عمل مباحث التموين ولجان الغاز بالمحليات وإدارة النقل العام والبترول برفع تقرير يومي عن الكميات المستلمة من الغاز ومعالجة أي خلل في الحال. وامّن على ضرورة متابعة توفير حصة الولاية من الدقيق والغاز للمخابز وفق التزام الوزارات الاتحادية.

يذكر أن الاجتماع حضره الأمين العام لحكومة الولاية ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة والمديرون التنفيذيةن للمحليات وجمعية ونيابة حماية المستهلك وإدارة المقاييس والموازين بوزارة التجارة والصناعة الاتحادية وشركة الخرطوم للأمن الغذائي المسؤولة عن توزيع الدقيق المدعوم.