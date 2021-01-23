جهاز المخابرات ينفي اعتقال الناشط محمود موسى

الخرطوم: السوداني

نفى جهاز المخابرات العامة، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بان جهاز المخابرات قام باعتقال الناشط محمود موسى، بواسطة سيارة دفع رباعي (GXR) بدون لوحات.

وقال جهاز المخابرات العامة في بيان صحفي: “نؤكد النفي القاطع لهذا الخبر العار عن الصحة، وان الجهاز لا علاقة له بذلك؛ ويعمل استنادًا للمهام المؤكلة له، وانه ملتزم بهذه المهام ويمارس عمله ويحرص على القيام بواجباته وفق القوانين والتشريعات التي حددت صلاحياته”.

وأضاف البيان: “إن جهاز المخابرات العامة اذ يجدد نفيه القاطع لهذا الخبر، يؤكد انه ليست لديه عربات من هذا النوع وغير مسموح لمنسوبيه استخدام اي نوع من العربات بدون لوحات”.