الهلال يهزم النمور بثنائية أرنق ومقدم

الخرطوم: السوداني

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز مهم على الأهلي شندي بهدفين دون رد ضمن مباريات الدوري الممتاز، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب الهلال في أم درمان، وتقدم الهلال بهدف السبق بواسطة مدافعه المنضم حديثاً لقائمة صقور الجديان محمد أحمد ارنق، الذي سجل هدف التقدم بضربة رأسية مستفيداً من عكسية فارس عبد الله، بينما عزز عيد مقدم من تقدم الهلال بإضافة الهدف الثاني في مرمى فريقه السابق، رافضاً الاحتفال بالهدف الذي جاء نتاج هجمة قادها نزار حامد، ولم يشهد شوط اللعب الثاني أي جديد يُذكر باستثناء التبديلات العديدة التي أجراها الجهاز الفني للفريقين معاً.

بالنتيجة، قفز الهلال لصدارة الترتيب متساوياً مع المريخ برصيد (14) نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي شندي عند نقاطه التسع.