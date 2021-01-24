مساع لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ (٣) مليارات دولار

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شددت توصيات الملتقى الاقتصادي السوداني المصري ، على رفع مستوى حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية، والنهوض بحجم التبادلات التجارية لتصل الى 3 مليارات دولار قريبا، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

ودعا وزير التجارة ة مدني عباس في ملتقى الاعمال السوداني المصري أمس، لاهمية اقامة مشروعات اقتصادية مشتركة وحل المشكلات التي تعترض القطاع الخاص، والذي يلعب الآن دورا تكامليا مع الحكومة ، لافتا لاهتمام القيادة السياسية بانفاذ توصيات الملتقى

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، د. نيفين جامع، حرصها على المشاركة فى الملتقى. والرغبة المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية والاستفادة من الفرص الواسعةغير المستغلة، وان مجلس الاعمال قادر على تحقيق الاهداف فى تطوير التعاون بين البلدين بالاستفادة من الميزات التشجيعية والتغلب على العقبات والتحديات الماثلة.

واشار رئيس لجنة تسيير اتحاد العمل هاشم مطر ، الى العلاقات المتميزة بين السودان ومصر ، وقدرتها على مواجهة التحديات والعقبات بدعم القيادة السياسية بالبلدين، بجانب دعم الاتحاد لانجاح خطط وبرامج المجلس المشترك، وصولا لاقامة مشروعات حقيقية.

واشار الرئيس المناوب للجانب السوداني بمجلس الاعمال السوداني المصري، عبد الله المحجوب الميرغني، الى ان المجلس كيان يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية بالبلدين، وعبره يمكن تحقيق زيادة حجم التبادلات التجارية التي ارتفعت فى العام 2019 الى 669 مليون دولار ، مشيرا الى اهمية انفاذ الاجهزة المختصة بالبلدين لتوصيات ومخرجات اجتماع مجلس الاعمال.

وتعهد رئيس الجانب المصري بالمجلس د. شريف الجبلي بتحقيق الاهداف المشتركة، داعيا لرفع التبادل التجاري ليصل الى 3 مليارات دولار قريبا واقامة شراكات استثمارية، ، مؤكدا الاستعداد لنقل الخبرات المصرية فى العديد من المجالات وانشاء الطرق والصناعات الهندسية والكيميائية.