والي القضارف : الموسم الزراعي ناجح رغم العقبات

القضارف : رحاب فريني

وصف والي ولاية القضارف د. سليمان علي الموسم الزراعي لهذا العام بالجيد ، وكشف عن ان المساحات المزروعة لهذا الموسم تبلغ حوالي 8 ملايين فدان ، واعتبر هذا الموسم ناجحا رغم العقبات التي واجهته من الزراعة والكديب وحتى الحصاد على رأسها الوقود الزراعي ونقص الكميات المحددة والاحتياجات الفعلية للمزارعين .

وقال لـ( السوداني) تم تجاوز كل الاشكالات المذكور بنسبة كبيرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ، واضاف واجهتنا مشكلة توفير التمويل لمرحلة الكديب وتم حلها بالتعاون مع وزير الزراعة ومحافظ بنك السودان ومدير البنك الزراعي وتم بتوفير التمويل اللازم للمزارعين ، وقال ان الحصاد يسير بصورة جيدة .

وكشف عن مجابهتهم مشكلة نقص العمالة الزراعية وقال تمكنا من توفير 50 الف عامل فقط.