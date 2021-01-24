رئيس اتحاد المهن الموسيقية ينعى الفنان النعيم (بورتسودان)

الخرطوم: سعيد عباس

فجعت الأوساط الفنية في اليومين الماضيين برحيل الفنان النعيم أحمد (النعيم بورتسودان) بعد معاناة قصيرة مع المرض ليخلف رحيله حزنا عميقا في نفوس أهله وزملائه الفنانين . بدأ الراحل حياته الفنية ببورتسودان وسجل ألبوما لأعماله الخاصة عام 1987 وحقق نجاحا وشهرة واسعة انتقل بعدها لاتحاد الفنانين بأمدرمان وظل مهتماً بأغنيات تراث الشرق والوسط، ونعى الدكتور عبدالقادر سالم رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان الراحل وقال إنه كان لصيقا بالاتحاد ويشارك باستمرار في الليالي الفنية والاجتماعية وكان كريما وخلوقا في تعامله مع الجميع سائلا الله له الرحمة والمغفرة .