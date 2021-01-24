إعلان موعد جمعية الغناء الشعبي

الخرطوم : سعيد عباس

أصدر المسجل العام للجماعات الثقافية برنامج الجمعية العمومية لاتحاد فن الغناء الشعبي حيث تقرر أن تنعقد الجمعية يوم 28 يناير الجاري تسبقها الإجراءات الخاصة بالجمعية من نشر للكشوفات وفترة لتقديم الطعون، وينتظر أن تشهد الجمعية تنافساً ساخناً بين المرشحين خاصة وأن هناك تياراً يقود حملة للتغيير داخل الاتحاد لاتاحة الفرصة لوجوه جديدة يقولون إنها ستقود الاتحاد بصورة تعيد له هيبته ومكانته كمؤسسة فنية رائدة ويتوقع ترشيح قائمة بقيادة كمال ترباس وعوض الكريم عبدالله والقلع عبدالحفيظ والامين البنا الى جانب مجموعة من الفنانين الشباب ، وينتظر ان تنال ثقة الجمعية العمومية المرتقبة .