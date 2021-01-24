تطورات.. تعرف على كواليس اتصال سوداكال بمدرب الهلال السابق

الخرطوم: السوداني

في تطور جديد، دخل رئيس المريخ آدم عبد الله (سوداكال) في مفاوضات مع مدرب الهلال الأسبق نصر الدين النابي وذلك بهدف التعاقد معه لشغل منصب المدير الفني بدلاً من الفرنسي غوميز الذي غادر خلال وقت سابق.

وأجرى سوداكال، اتصالاً بالنابي وعرض عليه تولي مهمة تدريب الفرقة الحمراء خلال الفترة القادمة، واكد له الحاجة لمدرب صاحب خبرة بالكرة السودانية والأفريقية، خاصة وان الأحمر مقبل على منافسة مهمة وهي دور المجموعات ببطولة كاف.

وأبلغ مصدر موثوق (السوداني) بقوله ان النابي رحب باتصالات المريخ، إلا أنه لم يرد على سوداكال وطلب مهلة للرد النهائي تنتهي اليوم (الاحد)

وعلمت (السوداني) ان المدرب النابي موافق من حيث المبدأ على الانتقال الى المريخ ولكنه يفكر في الوضعية المالية للنادي، وبحسب مقربين فإن المدرب التونسي لن يقبل براتب مالي اقل من (10) آلاف دولار وينتظر ان يتم التفاوض حول التفاصيل المالية حالما رد المدرب بشكل نهائي على رئيس المريخ سوداكال اليوم.