سيمبا التنزاني يخطف مدرب المريخ الفرنسي

الخرطوم: السوداني
قدم نادي سيمبا التنزاني، منافس المريخ في البطولة الأفريقية بصورة رسمية مدربه الجديد الفرنسي غوميز.
ويمثل تعاقد سيمبا مع غوميز مفاجأة، خاصة وأن الأخير شغل منصب مدرب المريخ قبل أن يدفع باعتذاره مؤخراً عن الاستمرار.
الخرطوم: السوداني
قدم نادي سيمبا التنزاني، منافس المريخ في البطولة الأفريقية بصورة رسمية مدربه الجديد الفرنسي غوميز.
ويمثل تعاقد سيمبا مع غوميز مفاجأة، خاصة وأن الأخير شغل منصب مدرب المريخ قبل أن يدفع باعتذاره مؤخراً عن الاستمرار.
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