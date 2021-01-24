وكيل نداي لـ(السوداني): زيارتي للسودان ليست غريبة والهلال موعود بالكثير مع المستشار تركي آل الشيخ

الخرطوم: السوداني

قال وكيل اللاعبين المصري، بلال نظير، إنه سعيدٌ بزيارة السودان خلال هذه الفترة، لافتا ان الزيارة لا تعد الأولى وسبق ان تواجد خلال فترات سابقة بالخرطوم في عدد من المهمات.

وأوضح الوكيل المصري بلال نظير ان الهلال نادٍ كبير وموعود بلاعب صاحب اضافة نوعية وهو المهاجم السنغالي ابراهيما نداي، مشيراً الى أن الصفقة من شأنها ان تقدم الكثير للأزرق، خاصة وان الفريق مقبل على مشاركة مهمة في دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وابدى الوكيل المعروف بلال نظير، سعادته بالخطوة التي أقدم عليها نادي الهلال بتعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً، مشيراً الى ان الأخير يُعد من الشخصيات صاحبة الخبرات الواسعة في العمل الرياضي بالوطن العربي كما يملك علاقات وتجارب ستفيد الكرة السودانية كثيراً متمنياً أن يجد الدعم من الجميع.

واشاد بقرار اتحاد الكرة الخاص برفع عدد اللاعبين المحترفين الى خمسة، قاطعا بأن ذلك يصب في مصلحة تطور الكرة السودانية وتقدمها على المستويات الخارجية.

ورحب بتسويق المواهب السودانية بالخارج، وقال ان هذا الامر ممكن خاصة في ظل الرغبة والطموح الموجود.