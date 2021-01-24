الأمين الشيخ مصطفى الامين رئيساً لاتحاد الغرف التجارية

الخرطوم: السوداني
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة، القرار رقم ٤٥٩ بحل اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية وإعادة تشكيلها وتعيين الأمين الشيخ مصطفى الأمين رئيساً للجنة تسيير اتحاد الغرف التجارية.
الخرطوم: السوداني
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة، القرار رقم ٤٥٩ بحل اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية وإعادة تشكيلها وتعيين الأمين الشيخ مصطفى الأمين رئيساً للجنة تسيير اتحاد الغرف التجارية.
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