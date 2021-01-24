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Bank of Khartoum Visa Card

الأمين الشيخ مصطفى الامين رئيساً لاتحاد الغرف التجارية

أخبار السودانالاقتصاد
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة، القرار رقم ٤٥٩ بحل اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف التجارية وإعادة تشكيلها وتعيين الأمين الشيخ مصطفى الأمين رئيساً للجنة تسيير اتحاد الغرف التجارية.

alsudani
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