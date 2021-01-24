بعد ترتيب جيد من الإدارة جبرة يعبد طريق ملوك الشمال نحو ترتيب صداري بالدوري

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي مروي حصد النقاط والتقدم بثبات نحو المراكز المتقدمة بحصوله على احدى عشرة نقطة من ست مباريات خسر فيهن مباراة وحيدة أمام المريخ الخرطوم بهدف.

لم تأتِ هذه الإنتصارات بمحض الصدفة ، بل جاءت بعد ترتيب جيد من قِبل مجلس الإدارة وقيادة رشيدة من جانب الجهاز الفني وأداء بطولي من اللاعبين ، فالمجلس الذي يقوده المتطلّع عبد المنعم أبو حجل تمرّد على فكرة الاكتفاء بالبقاء بالبطولة وخطط مبكراً بنهج طامح لتسجيل تاريخ جديد أكثر مجداً لممثل الولاية الشمالية وهو التمثيل الإفريقي .

ولأن الوصول لهذا الهدف يتطلب وضع خطط محكمة ودقيقة فقد جلست الإدارة للمدرب القدير ذي النظرة الثاقبة فاروق جبرة لاختيار الملوك الذين بإمكانهم تحقيق تطلعات المجلس، فكانت المفاجأة بالاستعانة بثمانية لاعبين من الجُدُد في معظم المباريات التي خاضها الأهلي وحقق فيها نتائج جيدة للغاية ، وهو ما يعكس مدى نجاح عملية التسجيلات التي تمت بعد تمحيص دقيق ينم عن خبرة الصانع .

اللاعبون الذين أصبحوا حديث الشارع الرياضي ظلوا يقدمون بكل تفانٍ واخلاص لتحقيق الغاية طالما يمثلون الضلع الثالث لمثلث غاية التمثيل الأفريقي ، فالنقاط الإحدى عشرة التي حُصدت من ست مباريات جاءت بعد تضحيات عظيمة تحامل فيها اللاعبون على آلامهم واصاباتهم بل وتعمدوا اخفاءها حتى لا يُحرموا من شرف الإستماتة من أجل الولاية الشمالية التي يحملون رايتها تحت لواء النادي الأهلي مروي .