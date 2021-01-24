الدولار يصل إلى (305) في السوق الأسود

الخرطوم: الطيب علي

واصلت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع أمام الجنيه السوداني، في تداولات بداية الأسبوع، وسط استمرار شح المعروض وزيادة الطلب.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل 305 جنيهات مقارنة بـ300وجنيه السبت في السوق الأسود (الموازي)، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 81 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 82 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع لليورو 365 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض وزيادة حجم المضاربات، متوقعين المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار زيادة الطلب.