الشرطة يكمل الجاهزية لنزال هلال الساحل الليلة

اختتم فريق الشرطة القضارف ظهر امس السبت، تحضيراته الميدانية استعدادًا لملاقاة هلال الساحل ، عند الساعة الـ٧:٣٠ من مساء اليوم الأحد ، على إستاد الخرطوم، لحاسب الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز ، ووضع الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب مورينهو اللمسات الأخيرة للقاء ويأمل في الخروج بثلاث نقاط للابتعاد من النفق المظلم بترتيب المنافسة ، شهد المران الذي أجرى بملعب الجريف مشاركة جميع اللاعبين حيث حرص الجهاز الفني قبل المران على محاضرة اللاعبين وحثهم على بذل المذيد من الجهد والقتال وشدد على احترام الخصم.
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