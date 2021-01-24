الشرطة يكمل الجاهزية لنزال هلال الساحل الليلة

اختتم فريق الشرطة القضارف ظهر امس السبت، تحضيراته الميدانية استعدادًا لملاقاة هلال الساحل ، عند الساعة الـ٧:٣٠ من مساء اليوم الأحد ، على إستاد الخرطوم، لحاسب الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز ، ووضع الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب مورينهو اللمسات الأخيرة للقاء ويأمل في الخروج بثلاث نقاط للابتعاد من النفق المظلم بترتيب المنافسة ، شهد المران الذي أجرى بملعب الجريف مشاركة جميع اللاعبين حيث حرص الجهاز الفني قبل المران على محاضرة اللاعبين وحثهم على بذل المذيد من الجهد والقتال وشدد على احترام الخصم.