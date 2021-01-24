الأمين العام لنادي المريخ لـ(السوداني): تصرف غوميز غير أخلاقي وسنقاضيه دولياً

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

انتقد الأمين العام المكلف لنادي المريخ، أحمد مختار، انتقال مدرب المريخ غوميز لنادي سيمبا التنزاني، ووصف مختار تصرف غوميز بغير الاحترافي وغير الأخلاقي وقال لـ(السوداني)، إنهم سيقاضون غوميز لدى الاتحاد الأفريقي (كاف) ولدى الاتحاد الدولي (فيفا) بحجة انتقاله لنادٍ منافس قبل إنهاء تعاقده مع المريخ، وقال إن غوميز تعاقد مع المريخ لمدة عام مضى منها ثلاثة اشهر كان عليه احترام عقده، مشددًا على مقاضاته افريقياً ودولياً، وأضاف: سنأخذ حقنا من غوميز وسيمبا التنزاني، واتهم أحمد مختار، سيمبا التنزاني بإنتهاج أساليب غير شريفة في المنافسة الأفريقية، لجهة تعاقده مع مدرب عقده ساري المفعول مع فريق منافس له افريقياً، وقال إن تصرف غوميز المستفز سيدفع ثمنه في المجموعات الأفريقية، سيلقنه لاعبو المريخ درساً أخلاقياً وسيقوم المريخ بإلحاق سيمبا بهزائم ساحقة تكون درساً له ولغوميز