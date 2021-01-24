حمدوك يُشكِّل لجنة قومية لمراجعة المناهج

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراراً اليوم بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية وبناءً على توصية وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، على أن تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه، ووجّه القرار وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وتختص اللجنة بحسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الأحد، بالتأكُّد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مُختصة وأن كل مادة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد بالإضافة للتأكُّد من أنّ إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأن المنهج الجديد قابل للتدريس.

وعين البروفيسور صلاح محمد الأمين رئيساً، عميد كلية التربية جامعة الأحفاد، والدكتورة حنان محمد عثمان الفاضلابي رئيس قسم المناهج كلية التربية جامعة الخرطوم، مُقرراً للجنة، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين.

ويأتي القرار بحسب البيان في سياق إصلاح مناهج التعليم باعتبارها من أهم أهداف الثورة ورأس الرمح في التغيير، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تتم حسب الأُسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج وبصُورة تُراعي التنوُّع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ومُتطلبات التعليم في العصر الحديث.

وأوضح البيان أن الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد مرحلة للتوافق حول أُسس إعادة البناء والتعمير لسودان يسع الجميع.

وأضاف: نستطيع فيه بحُسن إدارة تنوُّعنا أن نكتسب القوة والتماسُك الذي يساعدنا على عبور هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.