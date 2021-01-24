مُغادرة باخرة تحمل 10 آلاف رأس ضأن للسعودية الثلاثاء القادم

الخرطوم: السوداني

تُغادر يوم الثلاثاء القادم، ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر؛ باخرة مواشٍ حية تحمل 10 آلاف رأس من الضأن الى ميناء جدة بالسعودية لصاحبها المصدّر بشير عشي، إيذاناً باستئناف صادر الماشية إلى المملكة العربية السعودية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال نائب أمين مال غرفة المصدرين النصري إسماعيل النصري لـ(سونا) إنه خلال 20 يوماً سيتم تصدير المتبقي من الصادر للسعودية، والبالغ 400 ألف رأس موجودة بالمحاجر.

وأوضح النصري أنه عقب تصدير الـ400 ألف رأس سيتم توقيع بروتوكول تجاري بين السودان والسعودية يتضمّن الاشترطات الصحية للصادر وانسيابه بصورة دائمة.

وأعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن ترتيبات لوضع بروتوكول تجاري بين السودان والسعودية؛ بشأن صادر الماشية الحيّة للسعودية يحفظ حقوق المُصدِّرين والمُستوردين، ويضمن انسياب الصادر بصورة دائمة، وأكدت الحرص على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية للحيوان وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وحظرت السلطات السعودية في أكتوبر2020، صادر الماشية مؤقتاً بسبب بعض الاشتراطات الصحية، وأعلنت عن استئنافه في أوائل يناير الجاري.