حمدوك: قرار تجميد المناهج لحين النظر فيها وليس لإلغائها

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن القرار الذي أصدره بتجميد المناهج لحين النظر فيها وليس لإلغائها.

وشدد لدى لقائه بممثلي لجنة المعلمين اليوم الأحد، على أهمية إصلاح مناهج التعليم باعتبار ذلك من أهم أهداف الثورة، وباعتبار أن رأس الرمح في عملية تغيير تبدأ بإصلاح وتطوير مناهج التعليم لتناسب روح العصر والحداثة.

وأكد ثقته في العلماء والمتخصصين في عملية إعداد المناهج، مشيراً إلى أنّ قصد المراجعة تحقيق أكبر إجماع ممكن حول المناهج التعليمية عبر إدارة حوار مجتمعي واسع.

وضم ممثلو لجنة المعلمين، أحمد ربيع، عمار يوسف، ومحمد إبراهيم، الذين طالبوا بإخراج وزارة التربية والتعليم من عملية المحاصصة الحزبية لتؤدي دورها الاستراتيجي في صناعة التغيير.

في وقت، ناقش فيه الاجتماع بدء العام الدراسي واستقرار العملية التعليمية، وضرورة الاستمرار في عملية إصلاح مناهج التعليم.