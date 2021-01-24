حمدوك يؤكد على أهمية وحدة وتماسك قوى الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد حمدوك أن اختيار مجلس الوزراء الجديد سيكون بناءً على المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء.

والتقى حمدوك اليوم الأحد بمكتبه وفدا من مجموعة (٩+١) التي تضم عددا من مكونات قوى الحرية والتغيير وذلك بناءً على دعوة منه في إطار التشاور حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وأوضح محمد وداعة في تصريح صحفي، أن الوفد قدم رؤيته لكيفية الخروج من الأزمات لا سيما العاجل منها كالأوضاع الأمنية والاقتصادية، موضحاً أنه يتطلب وجود حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأشار إلى أن اللقاء ناقش ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها بما يسمح بتمثيل حقيقي دون إقصاء لكل قوى الحرية والتغيير والثورة، معتبراً أن ذلك يُسهم في إنتاج حاضنة قوية تشكل حكومة قوية تستطيع أن تنفذ بالبلاد من الأزمة وتحقق برنامج الفترة الانتقالية.

من جانبه، قال محمد عصمت، إن اللقاء أمّن على ضرورة تحديد أولويات المرحلة القادمة وتحديد أهداف محددة قابلة للتنفيذ والقياس، وتابع: “قِصَر الفترة الانتقالية لن يسمح بتنفيذ كل ما تطلبه الوثيقة الدستورية في أهدافها المحددة البالغة ١٢هدفاً”.