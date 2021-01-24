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أخبار سوق عكاظ

ولاية الخرطوم توضح فقرة عدم بيع الخبز للأجانب بالولاية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

قالت ولاية الخرطوم، إن قرار نص فقرة عدم بيع الخبز لغير المواطنين، لا يعني إطلاقاً عدم بيع الخبز للأجانب بالولاية.
وأكدت في بيان لها اليوم الأحد، التزام حكومة الولاية بكل المواثيق الدولية التي تحكم علاقة الدولة في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن الفقرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقرة التي تليها والتي تنص على الآتي (اي كافتيريا او مطعم يعمل بالخبز المدعوم يكون عرضة للمساءلة القانونية).
وأوضحت أن الفقرة تضبط أن بيع الخبز المدعوم مخصص للمواطنين والمقيمين على حد السواء وليس للمطاعم والكافتيريات.

alsudani
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