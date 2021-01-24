استقبال خاص في كورنثيا.. (السوداني) ترصد تفاصيل أولى جلسات مسؤولي الهلال مع السنغالي نداي

الخرطوم: السوداني

استقبل الهلال اليوم (الأحد)، مهاجمه السنغالي ابراهيما نداي الذي حرص رئيس الآلية الإعلامية بالنادي هيثم السوباط، على استقباله بمطار الخرطوم ومن ثم انتقل اللاعب لمقر إقامته بفندق كورنثيا رفقة وكيل اعماله الذي سبقه الى الخرطوم المصري بلال نظير.

وتابعت (السوداني) الكواليس الخاصة باستقبال مجلس الهلال للمهاجم السنغالي، حيث تواجد بالفندق نائب رئيس نادي الهلال الطاهر يونس، الى جانب عدد من اعضاء المجلس وبعض موظفي المكتب التنفيذي وتم الترحيب بمقدم المهاجم السنغالي في حضور وكيل أعماله بلال نظير.

وبحسب المعلومات، فان صفقة المهاجم السنغالي تكفل بها المستشار تركي آل الشيخ بشكل تام، حيث تم التواصل مع وكيل اللاعب مبكراً والاتفاق على كافة بنود التعاقد الخاصة بارتدائه لشعار الهلال.

ووفقاً لما تحصلت عليه الصحيفة، فان الوكيل المصري بلال نظير يقود مفاوضات مع لاعبين أجانب آخرين لارتداء شعار الهلال خلال فترة التسجيلات الاستثنائية الجارية.

ودخل الهلال منافساً قوياً للمريخ في كسب خدمات المهاجم الغيني يانسان مومو، الذي ينشط بالدوري البيلاروسي حيث جرت اتصالات مع وكيل اللاعب وذلك بهدف تحويل وجهته وينتظر ان تشهد الساعات القادمة حسما للموقف بشكل نهائي.