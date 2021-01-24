مباحث التعدين تحبط تهريب 10 كيلو ذهب بنهر النيل

الخرطوم: السوداني

نجحت مباحث الإدارة العامة لحماية التعدين في تنفيذ ضبطية نوعية وذلك بضبط 10 كيلو من الذهب المهرب بحوزة أحد الصياغ بمعبر خليوة بعطبرة، بولاية نهر النيل.

وقال المكتب الصحفي للشرطة: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله لمكتب الشركة السودانية بعطبرة لسداد العوائد الجليلة عن الذهب المضبوط لصالح وزارة المالية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي بأن هذه الضبطية تعتبر الثانية من نوعها من حيث الكمية ضمن إنجازات مباحث حماية التعدين بولاية نهرالنيل، وقد سبق لها ضبط كمية تفوق هذا الرقم بقليل بداية العام بسوق ابوحمد.