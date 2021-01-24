غرفة المستوردين تنظم لقاءً لمعالجة وتسهيل التعاون التجاري مع تركيا

الخرطوم: السوداني

تستضيف الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية سعادة السفير التركي بالخرطوم د. عرفان نذير اوغلو وطاقم السفارة التجاري، وذلك فى تمام الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ الإثنين ببرج التجارية، بحضور كل القطاعات التجارية ذات الصلة بالنشاط والتعامل التجاري مع تركيا.

وأوضح الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الاستاذ الصادق جلال الدين – فى تصريح وفق (سونا) أن اللقاء بالسفير التركي بالخرطوم بحضور الطاقم التجاري بالسفارة، يأتي في إطار جهود الغرفة القومية للمستوردين لإتاحة الفرصة للتفاكر حول سبل تطوير وتسهيل التجارة بين السودان وتركيا وكيفية التنسيق والعمل المشترك لتذليل كافة المشاكل والمعوقات التى تعترض حركة النشاط التجاري بين البلدين .

و ينعقد اللقاء بحضور كل من امري كوجاك نائب السفير بالسفارة التركية، مصطفى قوكتو الملحق التجاري بالسفارة، إنس سامي اوزيورك مدير الخطوط التركية بالخرطوم، حقي ارجتين مدير بنك زراعات التركي بالخرطوم واحمد تمرجي مدير جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك بالخرطوم”.