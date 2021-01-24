ضبط (36) سلاح كلاشينكوف في طريقه للخرطوم وإفشال محاولة للمهربين لاختطاف شرطي

الخرطوم: السوداني

أعلنت قوات الشرطة، إحباط محاولة إدخال سلاح ، عبر مدينة ام درمان ، غربي العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال مكتب الناطق الرسمي للشرطة إن قوة موجودة بمعبر 9 الرويان ، أحبطت محاولة ادخال سلاح عبارة عن عدد (36) بندقيه كلاشينكوف ، محمولة علي صندوق في عربة بوكس دبل كاب.

و وفق مكتب الناطق الرسمي باسم الشرطة فقد قام تجار السلاح وعددهم شخصين بخطف شرطي أثناء تأدية واجبه وهو يقوم بعملية التفتيش حيث قاموا بجره إلي داخل العربة البوكس وولوا هاربين.

وأضاف مكتب الناطق الرسمي ، في بيان له أن الشرطي قاومهم وقام بجرح أحدهم بسكين جرح خفيف حتي تم القبض عليه فيما فر الآخر .

وأكد البيان أنه تمت مطاردة المهربين والسيطره عليهم بأقل قوة ممكنة دون خسائر في الأرواح وتم تسليم المتهم وبحوزته المعروضات للإدارة العامة للمباحث الجنائية دائرة التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري.

وتتمثل المعروضات في عربة بوكس دبل كاب موديل 2008 ، وعدد 36 قطعة بندقية كلاشنكوف دون خزن وعدد 36 دبشك خشب وعدد واحد تلفون هواووي 9 y يخص المتهم الثاني الهارب بالإضافة لعدد من البطاقات القومية ورخص مركبات وشهادة بحث تخص العربة البوكس.

واتخذت الشرطة اجراءات قانونية بتهمة حيازة الأسلحة فيما لا تزال تواصل ملاحقة المتهم الثاني.