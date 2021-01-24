نتائج حملات الشرطة لدك أوكار الجريمة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أسفرت الوثبة رقم 18 ضمن حملات البرق الخاطف التي سيرتها رئاسة شرطة ولاية الخرطوم بمحليتي الخرطوم وجبل الاولياء عن اتخاذ إجراءات بلاغات جنائية في مواجهة عدد من المتهمين وضبط مركبات تسير علي الطريق العام بدون لوحات وإزالة الظواهر السالبة.

وأوضح اللواء شرطة حقوقي/عبد الرؤوف الضو مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان الوثبة رقم 18ضمن حملات البرق الخاطف أسفرت عن اتخاذ إجراءات عدد (95) بلاغ جنائي وإزالة عدد (405) سكن عشوائي تشكل منابع للجريمة وان الحملات حققت نتائج إيجابية علي مستوى انخفاض معدلات الجريمة خاصة جرائم النهب والسلب.

حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد (126) دراجة نارية بدون لوحات وعدد (16) مركبة تسير بدون لوحات و القبض على عدد (30) متهم من معتادي الإجرام.

ومن نتاج هذه الحملات تم ضبط أكثر من (5) مصانع كبيرة لتصنيع الخمور وإبادة منتوج هذه المصانع من الخمور البلدية، وأضاف اللواء عبد الرؤوف أن حملة البرق الخاطف إستهدفت (5) محاور بمحلية الخرطوم و(4) قطاعات بمحلية جبل أولياء و أن الحملة أدت أغراضها المنعية في بسط الأمن والحد من الجرائم وتفعيل العمل الوقائي وضبط المخالفات على الطرق العامة وإعادة تنظيم حركة المرور مشيراً الى إستمرار الحملات المنعية بسطا للامن وسيادة حكم القانون.