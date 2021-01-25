نقابة الأطباء تُؤكِّد استمرارية مجانية علاج مصابي ثورة ديسمبر

الخُرطوم : اليسع أحمد

أكَّد نقيب نقابة أطباء السودان المركزية بروفيسور أحمد عبد الله الشيخ تكفل النقابة بعلاج مُصابي ثورة ديسمبر المجيدة بكافة مراحله بدايةً من الجروح الطفيفة وصولاً للعمليات الجراحية بشتى تخصصاتها الطبية .

وكَشف الشيخ في تصريح خاص لـ (السوداني) أن النقابة شرعت في علاج مصابي الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى في سبتمبر للعام 2013م وكثّفت جهودها معهم حتى شفوا تماماً، وأضاف بأنهم أستأنفوا دعمهم للجرحى مع سقوط أوّل جريح في ديسمبر 2018م، ونوّه إلى مجانية العلاج واستمراريته بكافة مراحله بالعاصمة والولايات، وطالب الجرحى وأسرهم بعدم الالتفات للشائعات التي تهدف إلى التقليل من حجم الثورة ودورهم في اقتلاع النظام السابق .