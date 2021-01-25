شعبة الذهب: بعض شركات المواد الغذائية اشترت كميات كبيرة من الذهب بعلم الحكومة

الخرطوم : عبيــر جعفر

كشف امين المال شعبة الذهب بالخرطوم محمد صديق لـ(السوداني)عن شراء بعض شركات المواد الغذائية كميات كبيرة من الذهب، بعلم الحكومة والتي سمحت لهم بذلك

ولفت صديق لارتفاع كبير في أسعار الذهب وركود حركتي البيع والشراء واستمرار تكدس حصائل الصادر بالبنوك دون مشتر ، مبينا ان سعر الخام بلغ (15,700) جنيه بدلاعن (13) ألف جنيه وتتراوح أسعار المشغول مابين (18,5- 18,200) جنيه .

وقال صائغ أحمد حسين لـ( السوداني) إن هنالك ضعفا في القوة الشرائية بسبب زيادة الاسعار وكساد سوق الذهب ، مشيرا لارتفاع سعرالجرام المشغول لـ(18) ألف جنيه أما سعرالذهب المكسور (14) الف جنيه لافتا لتراجع كبير في حركتي البيع والشراء بسبب الظروف الاقتصادية القاسية ٫ مشيرا لأثر ارتفاع سعر الصرف سلبا في ارتفاع اسعار الذهب بعد ان شهد استقراراً مؤخراً.