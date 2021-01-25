تسييرية المعلمين تستعجل إزالة تشوهات الرواتب

الخرطوم: يس إبراهيم

استعجل نائب رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم بالسودان خالد سليمان وزارة المالية بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما فيما يلي رواتب وترقيات المعلمين .

ولفت سليمان لاجتماع وكيل وزارة المالية مؤخراً مع اللجنة التسييرية لمعالجة هذه المشاكل وأصدر قراراً بتكوين لجنة لإزالة تشوهات رواتب المعلمين من جهات عدة لتمكين المعلم من الإحالة للمعاش في درجته وليس الدرجة الثالثة وتم التوافق خلال الاجتماع على (11) بندا تم اطلاع المعلمين والمعلمات عليها،

وأشار لعدم البت في شأن زيادة علاوة طبيعة العمل حتى الآن ،لافتا لرفعها لمجلس الوزراء لاصدار قرارحولها.

وأوضح سليمان أن لجنة ازالة التشوهات رفعت تقرير لوكيل المالية في الحادي عشر من ديسمبر المنصرم ، ولكنها واجهت تسويفاً وإهمال من قبل الوكيل ما اضطر لجنة تسيير نقابة المعلمين لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحل هذه المشكلة، والمطالبة بفك ترقيات العاملين بوزارات التربية بولايات البلاد كافة.