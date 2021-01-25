شكاوى من إخلال الشركات التعاقدية بالمساحات المقترحة بالرهد

الرهد : رحاب فريني

كشف المدير الزراعي لهيئة الرهد الزراعية المهندس الأمين البشير عن تقلص المساحة المستهدفة للعروة الصيفية لـ 170 بدلا عن 127 الف فدان ، وعزا ذلك لتعرض مساحات كبيرة بالمشروع للغرق باسباب الامطار والسيول وعطش بعض اقسامها فضلا عن عدم توفر التمويل.

وشكا المدير الزراعي من إخلال الشركات التعاقدية بالتمويل وعدم زراعة كافة المساحات المقترحة ، حيث تمت زراعة 15 % من جملة 90 ألف فدان تساوي 5 % من تمويل المزارع من جملة المزارعين ، مبينا ان تمويل البنك الزراعي تم لمساحة 7.200 الف فدان ، مشيرا إلي أن متوسط انتاج للقطن بلغ 7 قناطير للفدان بالاضافة للمحاصيل الاخرى الفول السوداني والذرة والصويا والعدسية وزهرة الشمس ، موضحا ان المساحة المستهدفة للعروة الشتوية 30 ألف فدان تمت زراعة 3 آلاف فدان فقط ، مستعرضا الأسباب التي أدت لعدم زراعة المساحة المستهدفة للعروة الشتوية منها التمويل والعطش وتذبذب الكهرباء والتعديات على نظم الري والاطماء والحشائش، داعيا الدولة للاهتمام بتوفير التمويل ووضع الضوابط اللازمة لذلك .

ورهن نجاح الزراعة بتوفير التمويل ومعالجة مشاكل الري، داعيا لضرورة مراجعة الزراعة التعاقدية ووضع قانون يضمن للمزارع والدولة حقهم ، مؤكدا ان الدولة الآن غير مستفيدة من الزراعة التعاقدية .