القيادي الأبرز بلجنة إزالة التمكين صلاح مناع لـ(السوداني): على النائب العام تقديم استقالته وهو رفض ضم علي عثمان لهذا(…)البلاغ

حوار: عبدالرؤوف طه

الأصوات التي تنادي بحل اللجنة فاسدة وبعضها نشاز

يعد صلاح مناع صوتاً بارزاً في لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وظل الرجل منذ دخوله اللجنة يدلي بتصريحات ساخنة على الصعيد السياسي الداخلي، وهو الأكثر إثارة للجدل ضمن قيادات لجنة إزالة التمكين بسبب مواقفه وتصريحاته التي يطلقها بين الفينة والأخرى.. (السوداني) استنطقته في عدة قضايا تتعلق بعمل لجنة إزالة التمكين وقراراتها ومواقفها.

• هناك من يتهم لجنة إزالة التمكين بالعمل على تخدير الشارع وظهورها عبر مؤتمرات صحافية في أثناء الأزمات الاقتصادية ؟

هذا اتهام غير صحيح ، لجنة إزالة التمكين لا تعمل على تخدير الشارع بل هي تقوم بواجبها في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين ونزع تلك الأموال وإعادتها لخزينة الدولة .

• أين هي الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين؟

نحن غير مسؤولين عن هذه الأموال بل نحن نستردها فقط، والدولة هي المسؤولة عنها عبر وزارة المالية ، وشكلت لجنة مشتركة من وزارة المالية و إزالة التمكين للأموال المنهوبة وتم تشغيل بعض الشركات المستردة بغرض الاستفادة من الأموال المستردة لصالح خزينة الدولة ولكن وزارة المالية تمارس التلكؤ.

• حتى الآن لم تظهر آثار الأموال المنهوبة على الواقع المعيشي؟

وزارة المالية تمارس التلكؤ في الاستفادة من الأموال المستردة وتدير عملها ببطئ كبير، الأوضاع الاقتصادية الحالية تستوجب خروج الجهاز التنفيذي للشارع وتوضيح الحقائق والأسباب الموضوعية لهذا التردي، وزارة المالية تعمل بطريقة غريبة تدفع أموال لشركات الدقيق بالعملة المحلية وتقوم شركات الدقيق بشراء الدولار من السوق الأسود بالأموال التي تأخذها من وزارة المالية مما يساعد على ارتفاع سعر الدولار، البنك المركزي لا يقوم بدوره كاملا خاصة في مسألة حركة الأموال والأجهزة التنفيذية أيضاً لا تقوم بدورها على وجهه الكامل .

• هل سيتم حل لجنة إزالة التمكين تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة؟

لجنة إزالة التمكين ستعمل ولن تتوقف، والمنادون بحل اللجنة هم المتضررون منها وهم الفاسدون الذين طالتهم يد اللجنة، وهم أصحاب الأصوأت العالية حالياً، وهم أصواتهم نشاز ولديهم مصالح تضررت من عمل اللجنة .

• معظم أعمال اللجنة منحصرة في استرداد الأراضي فقط لماذا لم تتحرك اللجنة في ملفات أخرى ؟

هنالك قيادات نافذة بالمؤتمر الوطني المحلول مازالت تملك أموالا طائلة وتعمل على اخفائها قامت بنهبها في السنوات الماضية ، للاسف الأجهزة النظامية لم تتعاون معنا خاصة جهاز الامن والمخابرات العامة، فلم يقدم لنا معلومات عن بعض الملفات المطلوبة .

• ماهي الملفات المخفية عنكم؟

هنالك حركة اموال كبيرة جداً يقوم بها الذين يعملون في غسيل الأموال ، يجب تفعيل قانون غسيل الأموال ، كل من يحول أموالا كبيرة يجب ان يعاقب بقانون غسيل الاموال، دولياً يحاكم كل من يقوم باجراء تحاويل كبيرة في اليوم الواحد.. بالتالي لا بد من ملاحقة شبكات غسيل الأموال ، فضلاً عن ذلك العمل في السوق الموازي للذهب يعتبر غسيل أموال، ويجب معاقبة كل من يقوم بتحويل أموال كبيرة يومياً للمتاجرة بسعر الدولار، اذ لا يمكن أن نترك شخصا يقوم بتحويل 180 مليارا بصورة يومية حتى الذهب يجب ان تنظم حركته لأن الذهب أصبح جزءا من عملية غسيل الاموال وتمويل الارهاب .

• ماذا تقصد برصد حركة الذهب؟

بيع وشراء الذهب بحاجة لضبط لا بد من رصد حركة الذهب وصار الذهب يمول الارهاب في عدة بلدان بالتالي لا بد من تنظيم حركة الذهب وضبطتها، ونحن سنتابع مسألة حركة الذهب .

• طالبت باعتقال قيادات المؤتمر الوطني وتصنيفه حزبا ارهابيا ما الأسباب؟

المؤتمر الوطني حزب محلول يجب تعقب كل قياداته، الحزب المحلول الآن تحرك صوب الولايات ويقوم بتمويل القبائل لاثارة الفتن والنزاعات القبلية، بالتالي يجب اعتقال قيادات المؤتمر الوطني المحلول بالولايات وملاحقتهم قانونياً ومصادرة أموالهم المنهوبة وإيقاف الفتنة التي يعمل على زرعها حالياً، كل من يخرج في مظاهرات من قيادات الوطني المحلول ضد الحكومة سنعتقله .

• لماذا هاجمت النائب العام في آخر مؤتمر صحفي ؟

النيابة العامة غير موجودة، النائب العام غير موجود اًصلاً ، هو لا يريد تقديم المتهمين للعدالة.

• لماذا لا يريد تقديم المتهمين للعدالة؟

عليك أن تسال النائب العام هذا السؤال.

• ماهي البلاغات التي لم يتحرك فيها النائب العام؟

رفض ضم علي عثمان محمد طه لبلاغ شهداء ديسمبر رغم ان علي عثمان قدم اعترافاً موثقاً عبر الإعلام وهدد الشعب بنزول كتائب الظل، النائب العام تحرك في بلاغ وداد بابكر والتقى بناظر الكواهلة وطلب منه فتح بلاغ، النائب العام رفض تقديم ملف قطار الخرطوم المتهم فيه أحد قيادات النظام السابق، النائب العام هو من أطلق سراح قيادات النظام السابق ولم يقدمهم للمحاكمة .

• لكن هنالك من يرى بأن النيابة تقوم بأدوار كبيرة في ملاحقة قيادات النظام السابق؟

(مافي نيابة عامة) أنا أطالب النائب بتقديم استقالته فوراً .

• لماذا يستقيل؟

النائب العام يؤسس للدولة العميقة بسبب تفريطه في معاقبة المجرمين، النيابة العامة سأهمت في إفلات المجرمين من العقاب .

• هناك أصوات من داخل الحكومة تنادي بحل اللجنة وتكوين مفوضية للفساد؟

لجنة إزالة التمكين هي روح الثورة لذلك يسعون لاسكاته، الأصوات التي تنادي بحل اللجنة نشاز وأصوات فاسدين ، هناك من لديه ارتباط ومصالح مع النظام السابق لذا يتضجرون من عمل لجنة إزالة التمكين ، اللجنة تمضي في طريقها بصورة جيدة .

• هل هنالك أصوات من المكون العسكري ضد اللجنة؟

المهم هنالك عدة أصوات ضد اللجنة و(شغالين ضدها) ولكن لا يستطيعون حلها .