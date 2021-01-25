الدولار يصل إلى 310 جنيهات بالسوق الأسود

الخرطوم: الطيب علي

واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الأسود (الموازي) الارتفاع أمام الجنيه في تداولات الاثنين مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب، في وقت تراجعت فيه الحملات الأمنية على التجار الأحد.

وبحسب متعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل 310 جنيهات مقارنة بـ305جنيهات الأحد، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 83 جنيهاً والشراء 82 جنيهاً، وسجل سعر البيع للدرهم الإماراتي 84 جنيهاً والشراء 83 جنيهاً، بينما سجل سعر البيع لليورو 370 جنيهاً والشراء 360 جنيهاً.

وأرجع المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبله خاصة مع ارتفاع حجم المضاربات في العملات حالياً.