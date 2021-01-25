أيام في العسل.. ذكريات متناثرة في مفكرة عريس سابق

تعارف الناس على تسمية الايام الأولى في الزواج بـ(شهر العسل) سواء اكانت شهرا أو أقل او أكثر. وقد تلونت تلك الأيام في الأذهان بألوان وردية وهي صورة صحيحة في مجملها وان اختلفت التفاصيل من عريس لآخر. يصحو العريس من النوم فيجد العروس وقد تمسحت وتسمحت وتعطرت وتتمرت فأصبحت أجمل ما يكون ثم يكتمل المنظر برائحة الدخان السودانية وهو من(المقبلات) المعروفة والمعلومة عند الجميع. هذه الأيام الأولى يقضيها العروسان في سلام ووئام وآخر احترام فلا نقة ولا مطالبات، بل كرم من العريس وتمنع من العروس من طلب أي شيء حتى لو كان من الضروريات. حتى في الاكل فإن العروس تنقد الطعام نقد الدجاج وقد تأكل بأصبعين فقط كناية عن التربية الممتازة وعدم الظهور بمظهر الملهوفة والمشروفة.

حدثني صديق بأن زوجته في الأيام الأولى من الزواج كانت تتذوق الطعام فقط ثم تنهض من المائدة بادعاء الشبع. يقول الصديق ان ذلك الأمر أخافه جدا حيث انه من (أنصار الطعام) ويحب المشمر والمعمر والمقمر فخشى أن يصيبه الهزال مع العروس الغزال. غير أنه تفاجأ بعد انقضاء شهر العسل بأنه قد تزوج من (eating machine) أي ماكينة طعام كما كنا نطلق على احد الأصدقاء. فما أن انقضى شهر العسل حتى أصبحت الزوجة تطلب منه في صباح كل يوم نوعا جديدا من الطعام بحجة أنها تحبه وبعد أن فتر مما تحب طلب منها كتابة لستة بما لا تحب حتى يتجنب احضاره للمنزل ولدهشته فقد اكتشف ان ما لا تحب من الطعام هما صنفان فقط من كل صنوف الطعام والشراب في العالم.

لم تعرف عادة شهر العسل عند اهلنا في السودان الا في فترة متأخرة نسبيا وكان العريس المقتدر يسافر مع عروسته إلى منتجع اركويت على البحر الأحمر في شرق السودان الذي اشتهر بالجو المعتدل خصوصا في شهور الصيف وقد كان الزعيم اسماعيل الازهري يقضي عطلته هناك مما أكسب المكان شهرة إضافية.

كانت ايام الزواج نفسها مهرجانا من الفرح والبهجة وأذكر ونحن صغار أن شهدنا زواج احد أعمامنا وقد كان مقتدرا بمفهوم ذلك الزمان فأحيا ليلى الفرح فنان مشهور في ذلك الوقت من منطقة الكاملين كان يغنى بالدولة والشتم اسمه (ابراهيم الهادي) كان يغني ويرقص في أن واحد ومن أشهر الاغاني التي كان يرددها ثم انتشرت بعد ذلك اغنية تقول كلماتها :

حراقي وشفت الجاهلة بالعراقي

اذاي انا

والعراقي للناطقين بلغة الراسطات هو قميص النوم وقد كانت الفتاة تحتشم في لبسها حتى داخل المنزل فكانت رؤيتها (بالعراقي) فرصة نادرة وقد تغنى بهذه الأغنية فنان من أبناء القطاطي (في أطراف العيلفون اسمه (ود بليل) اذكره حتى الآن بالشعر الغزير المفرود في الوسط وقد رحل عن دنيانا باكرا رحمه الله. أما العريس غير المقتدر فكان يقضي شهر العسل يتحولن برعايته بين منزل أهل العروس ومنزل اهله.

اقول ان السعيد هو من تمتد أيام العسل عنده إلى ما بعد شهر العسل غير أن الكثيرين سرعان ما يذوقون البصل ودوام الحال من المحال فتظهر العروسة التي كانت ممكيجة ومجيهة بمنظر مختلف فبدلا من الزهرة التي تراها اول ما تفتح عينيك فإنه يواجهك قرنان يرتفعان إلى أعلى مثل الصواريخ الباليستية وقميص النوم الحرير المهفهف وقد تم استبداله بالاحتياطي المركزي قميص من نوع ابو عشرة ريال المستورد خصيصا للسوق الشعبي وسعد قشرة من سوق الندى في جدة.

ان شهر العسل مهما كان طعمه ونوعه فإن يظل راسخا في الذاكرة فهو حتى لو كان حجم العسل فيه قليلا فإنه يظل من أجمل ايام الزواج إن لم يكن أجملها على الإطلاق فلذلك يحتفظ الزوجان بصورة تذكارية لتلك الأيام ودائما ما تكون موضوعة في مكان بارز بحيث يراها الزائر فيتخيل كمية السعادة التي عاشها أهل البيت قبل أن تتكالب عليهم هموم المعيشة ومطالب العيال وام العيال التي تنهمر فوق رأس الزوج المسكين كالمطر وما عليه إلا الاستجابة.

تغير الحال الآن بالطبع فأصبح العريس المقتدر يسافر إلى الخارج باريس ولندن او اديس ابابا اذا تعثرت الأمور قليلا اما (العريس الذى نفض الكيس) فلم يبقى فيه الكثير او الذي منذ البداية كان على (اد الحال) فما عليه إلا أن يستبدل منتجع اركويت بشقة في اركويت شرق او حتى فى الـ١٣ وهو حي اكتشف اهلنا في العيلفون أن الإيجارات فيه مناسبة ويقضي شهر عسل (قدر ظروفك) -بالشدة على الدال- ثم يغني لها أن كان صوته رخيما:

تمت الأفراح واملا كأس الراح

يا عريس اتهنى.

او: يا حبيبي ظمئت روحي وحنت للتلاقى وها نحن معا اخيرا.

او فليصمت فإن في الصمت كلاما كثيرا أحيانا وسلامتكم.

* القاهرة / العيلفون