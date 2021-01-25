الفكرة الجمهورية.. الهلوسة الدينية مقابل الهوس الديني

حين تستمع لتلك الفتاة وهي تقرأ سورة النبأ وكأنها نص غنائي تم تلحينه باجتهاد مفرط، فإنك تستدعي على الفور قول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم): “يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم على صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية”.

في كل الأديان ظلت هناك مساحات نسبية للاجتهاد لا تحتك مطلقا بالأصول أو ما يمكن أن يدخل نطاق الجدل الما ورائي، وحين حدث ذلك بالنظر العقلي المفرط تناسلت كثير من الفرق التي تتفق مع الأهواء الشخصية للمتدينين، عقلا أو مقاربة نفسية، كما في حالات البابية والبهائية والقاديانية والنصيرية وغيرها من الطوائف المتعددة للخوارج.

في كل تلك الحالات حدث تدمير منهجي للنص الديني، بشكل أو بآخر، أو حتى تمييعه وجعله نسبيا يهدر قداسته بحيث يمكن النظر فيه بأكثر من تأويل، وذلك يحدث حين يطلب المتأولون اختراقا غايته الاستقطاب والحشد والذي يتجاوز في غالب الأحوال ما هو مجتمعي إلى السياسي الذي يعضد الفكرة ويحميها.

ذلك يمكن النظر إليه في الديانتين الإسلامية والمسيحية التي بادرت فيها الكنيسة الإنجيلية الأمريكية إلى تحذير أعضائها من خطر “استغلالهم” في أغراض سياسية، وقد حدث ذلك في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الخطأ الذي يقع فيه كل من اليسار الديني واليمين الديني في العقود الأخيرة هو تسييس الدين، عن طريق استخدامه في التعبير عن مواقف سياسية في جوهرها لدرجة فقدان الصلة بالحقيقة في الكتاب المقدس.

الكنيسة ذهبت في تحذيرها إلى التعبير عن قلقها من أن يصبح المسيحيون مجموعة من “الأغبياء النافعين” ويتحول الدين المسيحي إلى اتجاه فكري في أنقى صوره، فالمعتقدات المسيحية تُستخدم باعتبارها أسلحة لتحقيق المصالح السياسية.

بالعودة إلى تلك الفتاة القارئة لسورة النبأ، فهي انعكاس لفكرة دينية تتماس بشدة مع صورة نسبية شديدة القتامة في التعامل مع النص الديني الذي يتعرض لتشويش يزاحم مقاصد الدين وأصوله وفروعه في الوقت نفسه، وهي فكرة تعبّر عن امتداد لآراء الفرق السابق ذكرها ولا تفارقها في الجرأة في النظر العقلي الشاذ للنص والثوابت.

الإلحاح في تفكيك ثوابت الدين تجعل فكرة مثل الفكرة الجمهورية يزاحم صاحبها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في رسالته ومقاصدها، وهي تنطوي على إساءة بالغة للتصرف بجرعة الحرية في الرأي وإبدائه في أي زمان ومكان.

مثل تلك الأفكار هي التي انتهت بآثار انحلالية توهن من قوة الإسلام وتماسكه، وتجعل الإسلام أكثر قابلية للتأثر بما يطرأ عليه من خارجه من عوامل التعديل والإصلاح، وكما قال الكاتب والمفكر ولتر ملفيل باتون “المفكرون الأحرار أساءوا استعمال حريتهم، بسبب ولعهم بالنظر العقلي من أجل النظر العقلي، وبسبب تعشقهم للفوز والغلبة في ميدان المجادلات والمناظرات”.

صاحب الفكرة الجمهورية أسرف في النظر إلى كثير من الظواهر الدينية وحشد أقيسته وفقا لها، ولم يترك خروجا على نص ديني إلا وتم توظيفه في فكرته التي احتوتها “رسالته الثانية”. ولعل الناظر إلى كتاب المشنا اليهودي يجد قياسا على ما جرى عليه تدبير تلك الرسالة، من محاولة لإيضاح وتفسير ما التبس في شريعة موسى وتكملة تلك الشريعة. وكذلك يمكن النظر إلى “الطاوية” الصينية و”الزن” التي خرجت منها، حيث يمكن التماس ذات المقاربات.

تلك الفكرة إنما هي هجين من فلسفات تسعى إلى توظيف التفسير في تدمير النص، وبها قبس وانسياق وراء تفكيكية فوكو ودريدا، إلى جانب إمكانية الزعم بالأخذ عن كازانوفا ومرئياته في علم الاجتماع الديني حيث نما الوعي داخل هذا العلم وخلص إلى أن الدين لن يزول من الحياة الاجتماعية، وأنه يؤدي دورا متزايدا في المجتمعات الحديثة والعلاقات الدولية، وذلك ما يفسر انحياز الجمهوريين المتأخرين إلى العمل السياسي وحاجتهم لممارسة السلطة.

لا تبدو الرسالة الثانية في الفكر الجمهوري مستقلة أو فريدة أو أصيلة وإنما هي تنطوي على أسلمة لأفكار الفيلسوف الألماني هيجل، خاصة فيما يتعلق بالأبعاد المدنية والإنسانية، وبنظرة أولية في اتجاهات الفيلسوف الألماني يمكن الزعم بأن صاحب الجمهوريين نقل عنه غالب فكره، فها هو هيجل يرى “أنه لا يجب أن يقتصر الدين على العقائد الجامدة، ولا يجوز تعلمه من الكتب، ولا يجب أن يكون لاهوتيا بل بالأحرى أن يكون قوة حية تزدهر في الحياة الواقعية للشعب، أي في عاداته وتقاليده وأعماله واحتفالاته. يجب ألا يكون الدين أخرويا (متعلقا بالآخرة) بل دنيويا إنسانيا، وعليه أن يمجد الفرح والحياة الأرضية لا الألم والعذاب وجحيم الحياة الأخرى”.

وبالطبع يمكن تسويغ إسراف الجمهوريين في وصف من عداهم بأنهم أصحاب هوس ديني من واقع تلك الرؤية الهيجلية بوجوب ألا يكون الدين أخرويا بل دنيويا وإنسانيا. وعلى ذلك يمكن تتبع أثر هيجل في كثير من توجهات الفكرة الجمهورية من حيث العموم، فهيجل يميز بين نوعين من الدين: الدين الموضوعي وهو اللاهوت، باعتباره نسقا من الحقائق، والدين الذاتي، وهو الجانب الحي، الذي صار حياة دينية، وهو ما يستحق فقط أن يطلق عليه اسم الدين لأنه يتعلق بالقلب ويتصل بالعواطف والمشاعر ويتحول إلى أفعال وأعمال.

ولا تتوقف فكرة التهجين الفلسفي في الفكرة الجمهورية عند التأثير الواسع لأفكار هيجل بشكل أساسي، وكذلك فيورباخ وإنجلز، وإنما تمتد لكثير من الأخذ والنقل حتى من نصوص الأقدمين حيث يمكن أن نلمس مقاربات حتى مع نص “الريغ فيدا” وهو النص الأكثر قداسة من بين النصوص السنسكريتية الأربعة المعروفة في مجموعها باسم الفيدا (المعرفة)، ولعل كل أساطير الآريين تتحدث بتركيز عن المعركة من أجل الحياة و”هنا والآن” التي وللمفارقة كان يرددها نابليون بونابرت حتى دون عميق إيمان منه.

كثيرون ولا شك اجتهدوا، أصابوا وأخطأوا، ولكن فكرة مزاحمة النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) في قوله أو فعله أو تقريره لم تكن بذات الجرأة التي توفرت لصاحب الفكرة الجمهورية التي انتهت بالقرآن نصا يمكن غناؤه بلحن دائري، وليس في ذلك فكرة يمكن إضافتها لدين أو وطن، فالأمر لا يعدو هلوسة تحتاج الظهور السياسي على نحو ما لتمرير تلك الفكرة تحت غطاء حرية الرأي والتعبير.

حينما اجتهد المفكر المصري فرج فودة لم يخرج عن فكرة صلاح الحاكم وتحقيق العدل ورقي المجتمع وتقدمه وإنسانيته وفقا لمقاييس الأخلاق، وقد كان بذاك أكثر توازنا من صاحب الجمهوريين الذي تناول فلسفة هيجل وأجرى الإسلام على قياسها فافتقد الأصالة التي تمنحه حق النظر العقلي في فروع الدين قبل أصوله التي نزع عنها التابو وجعلها موضوعا يمكن اختراقه بالرأي النسبي.