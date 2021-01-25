لماذا نتوقع انتخاب رئيس للسودان؟

الناس يخلطون أحياناً بين القراءة الاستشرافية المستبصرة وبين المطالب السياسية والأماني الحزبية.

نحن نقدم خلاصة استبصار لا أمانٍ فبناء على معطيات الوضع الراهن وفي ظل تلميحات الفريق أول محمد حمدان دقلو الأخيرة وما رشح عن مستشار البرهان وعن قوى دولية من دعوة للانتخابات… كل ذلك يفضي الى توقع تبني هذا الخيار المنطقي المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية طلبا للتفويض الشعبي الدستوري من إيجاد مخرج من الانسداد الماثل والذي يتمثل في:

1. تنازع قوى (قحت) حول توزيع حصتها ضمن الحكومة المرتقبة.

2. تنازع الجبهة الثورية حول حصتها ايضا.

3. ما بلغته معاناة الشعب في جميع مناحي الحياة.

4. الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

5. استمرار أزمة الخبز وظهور بدع في ترويضها.

6. عدم امتلاك حمدوك للرؤية الاستراتيجية المعلنة والشفافة حول كيفية العبور الذي يزعمه دائما.

7. تصاعد النزاعات القبلية (وموت المئات) في الشرق والغرب ويتوقع ان ينتقل القتال الى داخل الخرطوم بحكم نزوح الإثنيات ذاتها.

8. تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار بوتيرة يومية.

9. انكفاء اليسار المتمكن من مفاصل الدولة على همومه الايدولوجية التي لا تهم المواطن في شيء ( مثل تعديل قوانين الحريات وتمثيل المرأة وتغيير المناهج ).

10. تزايد نذر الحرب مع اثيوبيا في ظل عدم وحدة الصف الداخلي والإرادة الوطنية بين مكونات الحكم الانتقالي.

11. الانقسام الكبير حول مسألة التطبيع مع اسرائيل وعدم توفر تفويض شعبي بذلك.

كل ما سبق ذكره فاقم من الأزمة وانسداد الافق السياسي…وليس بيد الحاكمين سوى انتظار العطايا والمساعدات من جانب المحسنين الأجانب وإلا فمواجهة المصير المجهول.

وأخيرا نقول لمن يظن ان مثل هذا الاستشراف من شأنه ان يمهد الطريق لسيناريو السيسي السوداني .. لماذا لا تتوحد قوى إعلان الحرية والتغيير للفوز بمقعد الرئاسة؟ وحينئذ لا يبقى أمام العسكر جميعاً سوى العودة الى الثكنات مرغمين.

الإمارات