لجان مقاومة الجريف غرب تعلن عن التصعيد المفتوح

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجان مقاومة الجريف غرب الحارة الثانية، اليوم عن تصعيد مفتوح. وقالت في بيان لها: (لا عزاء لناس الهبوط الناعم والتنسيقيات ولجان المقاومة الحزبية. نحن لا نعرف غير الوطن والشهيد والثوار الأحرار وتروس الصمود)، وأضافت: (سترون أن لا هناك غير الثوار الأحرار في شوارع الثورة المجيدة، وسيرون أننا لا نيأس حتى نرى اننا حققنا هدفنا الذي مات من أجله الشهيد.. اتينا لكي نبيد عسكر الكيزان وكل من له يد في إحباط الثورة المجيدة.

وأكدت لجان مقاومة الجريف غرب أنه ليس لديها غير (اللساتك والبنزين والبل الشامل الكامل)، ومضى البيان: (المجد لكل شرفاء التروس الصامدة، الذين يقبضون على جمر القضية وعلى دم الشهداء والمصابين والمفقودين).