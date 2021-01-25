بمُشاركة (19) شركة.. انعقاد المُلتقى السُّوداني الباكستاني

الخرطوم: ابتهاج متوكل

بمشاركة اكثر من (19) شركة باكستانية، انعقد الملتقى الاقتصادي السوداني الباكستاني، وجرت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين.

وشدد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، على علاقات التعاون بين السودان وباكستان، وبزيارة وفد رجال الأعمال والشركات، ومشاركتهم فى فعاليات الدورة (38) لمعرض الخرطوم الدولي، وقال إنّ المُشاركة تعكس رغبة باكستان في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية، وأضاف: السودان يدخل مرحلة جديدة في علاقاته الاقتصادية مع دول العالم، بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وقال السفير الباكستاني بالخرطوم سرفراز أحمد خان سبرا، إن باكستان تولي أهمية خاصة للافتتاح على دول القارة الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مستعرضاً محاور وأنشطة عمل الوفد التجاري الزائر للخرطوم، مؤكداً دعم السفارة، واستعدادها لمعالجة وتذليل كل المعوقات.

وأشار أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل د. عبد الحليم تيمان، الى أن انعقاد الملتقى في هذه المرحلة، يُطوِّر علاقات التعاون التجاري بين البلدين، ويسهم في رفع حجم التبادُلات التجارية، وقال إنَّ باكستان تأمل أن تسهم زيارة الوفد في تحقيق تطلعات القطاع الخاص بالبلدين.