وسائل إعلام إسرائيلية: البرهان التقى برئيس الإستخبارات الإسرائيلية

رصد: السوداني
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ان وزير الإستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، التقى خلال زيارته للخرطوم برئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم.
وقال شمعون آران، المراسل والمحلل السياسي الشهير؛ لهيئة البث الإسرائيلية: “وقع وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين مع وزير الدفاع السوداني مذكرة تفاهمات في المجالات السياسية والأمنية”.
وأكد شمعون؛ ان الوزير كوهين، تقدم بالشكر لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية ودعاه لزيارة إسرائيل. وأضاف: “المسؤولون السودانيون استعرضوا أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل. وتم الاتفاق على إيفاد بعثة سودانية حكومية إلى إسرائيل قريباً”.
في وقت قال صحفيون من إسرائيل؛ ان افتتاح السفارة الاسرائيلية في الخرطوم سيتم قريبا.