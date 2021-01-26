وسائل إعلام إسرائيلية: البرهان التقى برئيس الإستخبارات الإسرائيلية

رصد: السوداني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ان وزير الإستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، التقى خلال زيارته للخرطوم برئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح ‎البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم.

وقال شمعون آران، المراسل والمحلل السياسي الشهير؛ لهيئة البث الإسرائيلية: “وقع وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين مع وزير الدفاع السوداني مذكرة تفاهمات في المجالات السياسية والأمنية”.

وأكد شمعون؛ ان الوزير كوهين، تقدم بالشكر لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح ‎البرهان على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية ودعاه لزيارة إسرائيل. وأضاف: “المسؤولون السودانيون استعرضوا أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في ‎السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل. وتم الاتفاق على إيفاد بعثة سودانية حكومية إلى إسرائيل قريباً”.

في وقت قال صحفيون من إسرائيل؛ ان افتتاح السفارة الاسرائيلية في الخرطوم سيتم قريبا.