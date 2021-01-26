(الأمة): لا نكترث لوجودنا في الحكومة وبمقدرونا الإدلاء برأينا عبر الشارع

الخرطوم: هبة علي

تسمك حزب الأمة القومي بموقفه تجاه ترشيح وزرائه، مجددا التزامه برؤيته للتشكيل الوزاري المتمثلة في تكوين مصفوفة توضح منهجية استكمال هياكل الحكم الانتقالي.

وقال الأمين العام للحزب الواثق البرير لـ (السوداني) إن الحزب لا يكترث لمسألة وجوده داخل أو خارج الحكومة، مؤكداً أنه بمقدورهم الإدلاء بآرائهم عبر الشارع .

ونفى البرير وجود أي لقاءات له مع كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر، متهما من وصفهم بـ (شلة) بالمجلس المركزي للحرية والتغيير بقيامها بحملة ضغط على حزب الأمة، والترويج لأنه يسعى لشق الصف والعمل على تكوين منصة حرية وتغيير جديدة. وأضاف البرير : إذا كانت لشلة المركزي مشكلة، مع الشيخ خضر فليذهبوا إليه ولايدخلونا في صراعاتهم: فنحن حزب مسؤول لا يسوقنا الشيخ خضر ولا أي شلة اخرى”.